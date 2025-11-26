circle x black
Sanità: Spandonaro (Crea), 'in 40 anni disparità non ridotte'

26 novembre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che la natura pubblica del sistema, alla fine, si possa sempre ricondurre all'elemento chiave dell'equità e, quindi, della riduzione delle disparità. I dati che abbiamo dicono che in questi 40 anni siamo riusciti, forse, a tamponare in buona parte l'effetto dell'invecchiamento, ma non siamo riusciti a cambiare la traiettoria in termini di disparità sia geografiche, sia socio economiche. In una condizione di questo genere, le risorse sono scarse e credo che il sistema si debba interrogare su cosa è prioritario dare e cosa, invece, debba essere riorganizzato anche con una collaborazione del privato".  Lo afferma Federico Spandonaro, professore all'università degli studi di Roma Tor Vergata, fondatore e presidente del Comitato scientifico Crea Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.

