Sanità: Torre (Usl Toscana Sud Est), 'fondamentale informazione e coinvolgimento cittadinanza'

25 novembre 2025 | 12.22
"Il tema dell'informazione e del coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per attivare non solo da parte loro un maggior uso appropriato delle risorse e dell'offerta sanitaria dei servizi, ma anche per iniziare a cambiare i loro comportamenti. Dal prossimo anno attiveremo, partendo da una casa di comunità hub per zona, la Sanità territoriale, in applicazione del decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022. Ci crediamo molto per mettere al centro i bisogni dei cittadini, l'appropriatezza e gli esiti". Lo ha detto Marco Torre, direttore generale dell'azienda Usl Toscana Sud Est, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in svolgimento fino al 27 novembre ad Arezzo.

