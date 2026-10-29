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Sanità, Vallifuoco (Health Journalism Forum): "Ricostruire la fiducia nel sistema sanitario con una informazione di qualità"

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29 ottobre 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
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"La fiducia nel sistema sanitario è praticamente disintegrata". Ilario Vallifuoco, ideatore dell'Health Journalism Forum, al Cardarelli di Napoli, indica nel "vuoto di comunicazione, di informazione, di etica dell'informazione e della comunicazione" il nodo da sciogliere e chiede un dibattito sulla sanità più strutturato, con ricercatori, medici, istituzioni, università, giornalisti e aziende. A chi fa informazione chiede di non inseguire engagement e numeri, tenendo insieme grandi audience e qualità fondata sulle evidenze scientifiche. Per ricostruire un patto di fiducia serve una cabina di comando condivisa, con strumenti di comunicazione adeguati, anche con il contributo delle case farmaceutiche, chiamate a una responsabilità sociale che metta davanti al profitto "la fiducia dei cittadini".

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