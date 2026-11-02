circle x black
Cerca nel sito
 

Prevenzione e giovani, la sfida della comunicazione passa dai social

All’Health Journalism Forum di Napoli, il ruolo di creator e community digitali nel rendere l’informazione scientifica accessibile e capace di generare fiducia nelle nuove generazioni

Health Journalism Forum - Social Reporters
Health Journalism Forum - Social Reporters
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 09.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come parlare di salute e prevenzione alle nuove generazioni attraverso linguaggi credibili e contenuti scientificamente affidabili? Il ruolo dei social network, dei creator e delle community digitali è stato al centro del panel Parlare ai giovani di salute: prevenzione, determinanti e nuovi linguaggi, nell'ambito della seconda edizione dell'Health Journalism Forum, promosso da Social Reporters, oggi all'Aorn Antonio Cardarelli di Napoli.

Per Bianca Arrighini, Ceo e Co-Founder Factanza "negli ultimi anni abbiamo visto crescere l'interesse delle nuove generazioni verso i temi della salute. Per raggiungerle dobbiamo superare una comunicazione tradizionalmente calata dall'alto e adottare un linguaggio più vicino alle persone, orizzontale e non giudicante. L'empatia è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia, così come l'accessibilità: non conta soltanto ciò che raccontiamo, ma anche le parole e i linguaggi visivi che scegliamo. La forma è decisiva perché un messaggio arrivi davvero al destinatario".

"Il sistema dell'informazione è profondamente cambiato e oggi i canali digitali, dai social all'intelligenza artificiale, raggiungono tutte le generazioni - ha aggiunto Benedetta Bitozzi, Lilly Italia -. Le persone cercano informazioni attraverso figure di cui si fidano, come un tempo facevano con un familiare o un vicino di casa. Per le aziende farmaceutiche questa trasformazione rappresenta una grande opportunità, ma anche una responsabilità: rendere l'informazione scientifica accessibile, portandola fuori dai congressi e avvicinandola ai cittadini. Comunicare in modo trasparente, rendendo riconoscibile anche l'azienda, è fondamentale per costruire conoscenza, credibilità e fiducia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza