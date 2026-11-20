In occasione del lancio della campagna per la 20ª Giornata mondiale delle malattie rare, in programma il 28 febbraio 2027, Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, richiama le istituzioni a un maggiore impegno per garantire alle persone con malattie rare una vita piena e autonoma. "Dobbiamo favorire la loro integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro e garantire la possibilità di spostarsi liberamente, accedere ai servizi e vivere il tempo libero". L'obiettivo è promuovere una maggiore attenzione alla persona, anche quando non sono disponibili cure specifiche.