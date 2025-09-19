circle x black
SLA, Tironi: "Innovazione, tecnologie e competenze per non lasciare indietro nessuno"

19 settembre 2025 | 09.45
"L'apertura di questo centro di Carpenedolo mi fa battere forte il cuore. Abbiamo cercato di farla il prima possibile ed è stata una sfida contro il tempo per tutti coloro che, a causa della malattia, di tempo non ne hanno. Questo è solo un primo step e speriamo sia replicabile in tutto il Paese". Così Simona Tironi, assessore Regione Lombardia all'apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro di Carpenedolo, voluto da Regione Lombardia, ATS Brescia e nato dall'esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l'assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all'interno della Fondazione Santa Maria del Castello

