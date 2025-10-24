Tafuri (Università di Bari): "Influenza, effetto domino sui cronici. Serve rete vaccinale e alert AI"

L'influenza agisce come un "trigger" capace di innescare scompensi nei soggetti con patologie croniche, spesso trascurati nelle analisi di burden. Lo ha sottolineato Silvio Tafuri, professore ordinario di Igiene all'Università di Bari, evidenziando il costante calo delle coperture vaccinali tra gli over 65. Tafuri propone l'utilizzo di registri di patologia e sistemi di allerta basati sull'intelligenza artificiale per ricordare ai medici specialisti di promuovere la vaccinazione nei periodi chiave. "Serve consolidare un modello vaccinale a rete — ha aggiunto — che coinvolga medici di base, farmacisti, sanità pubblica e ospedali, con vaccinazioni di prossimità dedicate ai soggetti fragili".