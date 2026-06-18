Toro (Ail): "Nuove terapie e assistenza ai pazienti, la sfida per il futuro dell'ematologia"

"L'impegno fondamentale di Ail è sostenere la ricerca, ma c'è ancora molto da fare. Accanto alla ricerca c'è un altro impegno fondamentale: oggi molti pazienti riescono a cronicizzare la malattia e convivono con la propria patologia grazie a una cura sempre più efficace. Queste persone devono essere seguite, accompagnate e sostenute". Così Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail, durante la conferenza "Ricerca e cura in ematologia: l'impegno di Ail tra presente e futuro", a Roma, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.