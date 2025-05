Tumore endometrio: Cerana (Acto), ‘combinazione di immunoterapia e chemioterapia passo fondamentale’

Il via libera di Aifa all’estensione di indicazione dell’immunoterapia in combinazione alla chemioterapia come prima linea di trattamento per le pazienti con tumore dell’endometrio primario avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di mismatch repair (dMmr) e elevata instabilità dei microsatelliti (Msi-h) “è un altro passo fondamentale nella cura dell'endometrio. Già lo scorso anno l'immunoterapia si era dimostrata estremamente efficace nel tumore dell'endometrio avanzato con un aumento della sopravvivenza del 72%. Adesso, in prima linea, dovrebbe garantire una ancor maggiore efficacia alle pazienti. È quindi sicuramente un passo rivoluzionario”. Lo ha detto Nicoletta Cerana, presidente di Acto Italia-Alleanza contro il tumore ovarico, alla conferenza stampa dedicata alla nuova opzione terapeutica di prima linea. Si tratta dell’immunoterapia a base di dostarlimab in combinazione con la chemioterapia, che lo studio Ruby ha dimostrato essere efficace nel ridurre del 72% del rischio di progressione e del 68% di quello di morte rispetto alla sola chemioterapia.