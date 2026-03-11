circle x black
Tumori: cancro al seno iniziale, ribociclib rimborsato anche in adiuvante

L'Aifa - Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di ribociclib nel trattamento adiuvante del tumore al seno in fase iniziale Hr+/Her2-, in associazione alla terapia endocrina. L'approvazione si basa sui risultati dello studio registrativo Natalee che ha mostrato come, in queste pazienti, la combinazione (ribociclib + terapia endocrina) porti ad una riduzione pari al 28,4% del rischio di recidiva rispetto alla sola terapia endocrina. Come evidenziato poi nella ricerca condotta da Novartis con il Centro di ricerche Cergas dell'università Bocconi, intervenire nelle fasi precoci di malattia con opzioni terapeutiche in grado di ridurre il rischio di recidiva, come nel caso di ribociclib, rappresenta un investimento per l'intero sistema salute.

