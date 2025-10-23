Tumori: cancro al seno localizzato, Coco (Novartis) 'prevenzione prima arma a disposizione per ridurre impatto malattia'

"La prevenzione rappresenta la prima arma che abbiamo a disposizione per ridurre il più possibile l'impatto" del cancro al seno. "E' proprio nel mese della prevenzione, quindi, che vogliamo sottolineare l'importanza della prevenzione precoce e anche il fatto che, dopo una diagnosi, si possa avere accesso a tutti i follow up e le cure necessarie per fare in modo che la malattia" localizzata "abbia la minore probabilità possibile di ripresentarsi". Sono le parole di Paola Coco, medical affairs head di Novartis Italy all'evento 'Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno' di Donna Moderna, realizzato con il contributo non condizionante della faramceurtica in occasione dell'ottobre rosa