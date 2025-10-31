circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"

"Presa in carico sia dell'epatopatia cronica sia dell’epatocarcinoma"

Tumori, epatologa Gaia:
31 ottobre 2025 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Da alcuni mesi abbiamo attivato un ambulatorio di epato-oncologia che è dedicato a pazienti che hanno questa doppia malattia, un'epatopatia cronica e un epatocarcinoma. Infatti, nella maggior parte dei casi la malattia insorge sul fegato malato, sul fegato cirrotico, o comunque un fegato che è patologicamente danneggiato. Per cui l'unione di queste due figure professionali, l'epatologo e l'oncologo, è fondamentale per poter curare a 360 gradi", il paziente con epatocarcinoma. Lo ha detto Silvia Gaia, dirigente medico, specialista in Gastroenterologia, epatologa Aou Città della Salute e della Scienza di Torino in occasione dell’iniziativa internazionale che dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione sui tumori del fegato. (VIDEO)

"Questo ambulatorio ha proprio lo scopo di vedere il malato" dai 2 specialisti per "decidere sia per quanto riguarda la patologia oncologica, sia per le sue problematiche legate alla pura malattia di fegato - illustra l’esperta - E proprio l'unione di queste 2 figure professionali permette al paziente di fare una visita completa, un percorso anche più rapido per il trattamento. Ovviamente da un punto di vista organizzativo - chiarisce Gaia - non è stata una cosa semplice organizzare questo tipo di ambulatorio perché bisogna conciliare le esigenze dei vari specialisti, sia in termini di logistica, sia in termini di tempo dedicato. Però - conclude - abbiamo visto dalle esperienze di questi mesi, che effettivamente è stata un'esperienza molto fruttuosa, che permette al malato di sentirsi veramente accompagnato e curato nel suo percorso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
epatocarcinoma epatopatia Silvia Gaia cancro al fegato
Vedi anche
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza