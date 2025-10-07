Tumori: Motta (Acto Sicilia), premio Gilead 'aiuterà donne che non possono diventare madri'

"Il progetto Labia madri d'amore", tra i 31 premiati al Community Award Program 2025 dei bandi Gilead, offrirà "supporto psicologico, ma anche legale e informativo, a molte donne che purtroppo vengono colpite doppiamente dalla malattia", il tumore ovarico e private dalla possibilità "di diventare madri. Un supporto che farà conoscere a queste donne istituti come l'affido familiare e l'adozione". Lo ha detto Annamaria Motta, socio fondatore e presidente di Acto Sicilia - Alleanza contro il tumore ovarico Ets, partecipando a Milano all'evento per la premiazione dei vincitori della 14esima edizione dei 'Bandi Gilead, dall'idea alla realtà'.