Tumori: oncologa La Verde, 'cure adiuvanti riducono rischio recidiva cancro seno localizzato'

"Il tumore al seno nasce nella mammella ma, precocemente, le cellule tumorali possono spostarsi sede in cui sono nate lungo il torrente sanguigno e attraverso i vasi linfatici arrivando ad altri organi, nell'osso, nel cervello o nel fegato. Per evitare che le cellule tumorali possano attaccare un altro organo, dopo l'intervento chirurgico, aggiungiamo le terapie adiuvanti, che comprendono chemioterapia, ormonoterapia e terapie biologiche", a cui va aggiunto " un corretto stile di vita e l'attività fisica". Così Nicla La Verde, direttrice della struttura complessa di Oncologia presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, intervenendo all'incontro 'Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno' di Donna Moderna, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis nel contesto dell'ottobre rosa.