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Tumori: Santoro (Humanitas), 'prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria'

18 giugno 2026 | 19.55
Redazione Adnkronos
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"La prognosi delle malattie ematoncologiche è cambiata in maniera straordinaria negli ultimi 10-15 anni e mi riferisco a tutte le varianti di queste patologie. Pensiamo ad esempio alla leucemia mieloide cronica che è stata tra le prime ad avere vantaggi dei Btk inhibitors che hanno permesso di ottenere la guarigione di una buona quota di questa malattia". Lo ha detto  Armando Santoro, direttore del Cancer center Irccs Humanitas research hospital di Rozzano (Mi), durante l'evento di celebrazione dell'ottantesimo anniversario della presenza di Bristol Myers Squibb in Italia.

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