Tumori, seno: Bianchini, 'condividere fragilità avvicina alla guarigione'

"Se una donna ha paura non si avvicina a ciò che è importante per lei, cioè l'obiettivo della guarigione. La paura ci tiene lontano dai nostri affetti, ci allontana dalla nostra vita. "Ogni donna dovrebbe ricordare: non sono la mia malattia, continuo a vivere e lottare per arrivare all'obiettivo". Sono le parole di Giampaolo Bianchini, professore dell'università Vita-salute San Raffaele e responsabile del gruppo mammella dell'ospedale San Raffaele di Milano, commentando il messaggio del docufilm presentato a Milano 'Il Bagaglio', promosso da Msd Italia in collaborazione con Andos onlus nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute donna Odv.