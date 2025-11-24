Tumori, seno: Di Leone (Komen Italia), ''il bagaglio' racconta la diagnosi oltre i numeri'

La realizzazione del docufilm 'il bagaglio' "arriva dal bisogno di testimoniare quanto sia importante, in un momento in cui la ricerca continua ad aumentare la sopravvivenza, ricordare che ogni punto di quelle curve rappresenta una donna, una storia, un modo personale di vivere la malattia. Dai racconti emergono bisogni che spesso non vediamo e che dobbiamo imparare a intercettare per offrire risposte adeguate alle donne che affrontano questo percorso". Così, Alba Di Leone, presidente di Komen Italia, ha spiegato le ragioni che hanno spinto l'associazione a partecipare alla realizzazione del docufilm 'il bagaglio', presentato a Milano. Il progetto - promosso da Msd, in collaborazione anche con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna - è il racconto in prima persona di chi ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno.