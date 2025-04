Tumori, tappa ad Ancona del Tour Vespucci per migliorare prevenzione

I cittadini delle Marche raggiungono il record nazionale di longevità. La percentuale di sedentari (16,6%) è nettamente inferiore rispetto alla media (28,1%), quella del sovrappeso è al 30,4% rispetto al 32,7% nazionale. I fumatori sono il 22,8% della popolazione, più basso della media (24,5%). Ogni anno nelle Marche si registrano quasi 11mila nuovi casi di tumore. Il 40% può essere evitato con l'adozione di stili di vita sani, affiancata dall'adesione ai programmi di screening per la diagnosi precoce. Proprio per migliorare ulteriormente il livello di consapevolezza dei marchigiani, la prevenzione contro il cancro, che 'naviga' insieme al Tour Mediterraneo Vespucci, fa tappa ad Ancona da oggi a giovedì 3 aprile. Partner scientifici dell'iniziativa della nave scuola della Marina Militare sono infatti l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Fondazione Airc, Fondazione Aiom e la Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm).

"Siamo orgogliosi di essere al fianco del Tour Mediterraneo Vespucci e delle istituzioni in questo progetto - afferma Rossana Berardi, tesoriere nazionale Aiom - Nelle Marche si registra una maggiore attenzione agli stili di vita sani e i cittadini della regione sono più longevi: le donne hanno una speranza di vita di 85,9 anni, gli uomini di 81,8 anni, rispetto a una media nazionale pari a 85,2 e 81,1. Nonostante questi dati positivi, serve più impegno per raggiungere anche le persone che non conoscono le regole della prevenzione. I cittadini che si espongono a condizioni di rischio oncologico ricevono ancora poche raccomandazioni da parte degli operatori sanitari sugli stili di vita sani. Nella regione, a meno della metà dei fumatori (49,1%) viene rivolto da un medico il consiglio di smettere. E solo 6 persone in eccesso ponderale su 10 (58%) usufruiscono di indicazioni per perdere peso da parte dei camici bianchi e ad appena il 7% dei consumatori di alcol viene raccomandato di non bere. Da qui l'importanza di progetti come il Tour Mediterraneo che ci vede al fianco delle istituzioni".

A tale proposito, "anche se nelle Marche il fumo di sigaretta è meno diffuso - osserva - resta il principale fattore di rischio oncologico ed è fondamentale far comprendere a tutti quali danni causi all’organismo. Nove diagnosi di tumore del polmone su 10 sono determinate da questa pericolosa abitudine. E' inoltre correlato a malattie cardiovascolari come infarto e ictus, e respiratorie, come enfisema, asma e Bpco. Per questo è fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani sui rischi del tabacco e promuovere scelte consapevoli per un futuro libero dal fumo".

Nel 2024, in Italia sono state stimate 390.100 nuove diagnosi di tumore. La neoplasia più frequente in tutta la popolazione è quella della mammella (quasi 53.700 nuovi casi). "E' importante anche migliorare l'adesione allo screening mammografico, che nel nostro Paese raggiunge il 55% con significative differenze territoriali - afferma Andrea Giovagnoni, past president Sirm - Questo esame rientra nella prevenzione secondaria ed è fondamentale perché consente di individuare il tumore del seno in fase iniziale, quando le possibilità di guarigione sono molto alte. La maggiore attenzione nei confronti degli stili di vita sani e dell'adesione ai programmi di screening fa parte di un cambiamento culturale che deve interessare tutte le generazioni. Da qui l'importanza di iniziative come il Tour Mediterraneo, che consente di essere vicino ai cittadini e di trasmettere i messaggi della prevenzione. Insieme ad Aiom, Fondazione Aiom e Fondazione Airc siamo 'a bordo' di questo progetto perché vogliamo raggiungere migliaia di persone, per far capire che basta seguire poche semplici regole per contrastare il cancro".

"Da sessant'anni Fondazione Airc sostiene la migliore ricerca oncologica indipendente e, parallelamente, è impegnata a diffondere l'informazione scientifica, promuovere la cultura della salute e della prevenzione nelle scuole, nelle piazze, nelle aziende e attraverso i mezzi di comunicazione, rappresentando un punto di riferimento per la collettività e una fonte autorevole su questi temi - sottolinea Tonino Dominici, presidente Comitato Marche Fondazione Airc - La sinergia con Aiom, Fondazione Aiom e Sirm, che ci vede protagonisti del Tour Mediterraneo al fianco della nave Amerigo Vespucci, è un'occasione di grande importanza per sensibilizzare i cittadini della nostra regione su questi temi così importanti. Sappiamo che i marchigiani sono piuttosto virtuosi rispetto all'adozione di comportamenti salutari, ma è importante ribadire che sana alimentazione, attività fisica regolare e stop al fumo sono fondamentali per mantenerci in salute e ridurre il rischio di cancro".

Il Tour Mediterraneo Vespucci, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto e a cui hanno aderito 12 ministeri, toccherà complessivamente 17 città e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, giornata della Marina Militare.