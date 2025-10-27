Università: Roma Tor Vergata presenta la rete formativa della laurea in Veterinaria

Alla Camera dei deputati l'università degli studi di Roma Tor Vergata ha presentato la rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. In questa stessa occasione è stata illustrata l'organizzazione del corso di studi, unico nel Lazio, che con metodi didattici innovativi e interattivi e l'ausilio delle più avanzate tecnologie, si posiziona in linea con i dettami dell'European association of establishments for veterinary education, tra cui il principio 'never the first time on a live animal'.