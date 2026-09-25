Valentini: "Forniti 25 milioni in 3 anni per innovazione nel farmaceutico"

"Il Mimit ha fornito 25 milioni di euro nel corso di tre anni, che sono serviti per l'innovazione costante che va attuata. C'è una forte competitività da parte di altri Paesi, soprattutto degli Stati Uniti. Anche per questo è importante mantenere il successo che deriva dagli investimenti costanti che fa l'azienda e dalla continuità normativa del governo per quanto riguarda le autorizzazioni e l'equilibrio che dobbiamo trovare tra il costo dei farmaci presso gli ospedali, o presso la popolazione intera, e la necessità delle imprese di continuare a fare gli investimenti". Sono le parole di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e Made in Italy - Mimit, oggi ad Anagni, in provincia di Frosinone, in occasione dell'evento "Innovazione e sostenibilità per guidare le sfide dell'industria e della salute del futuro", che ha riunito istituzioni nazionali e territoriali, industria e attori della filiera, valorizzando il contributo del sito Sanofi di Anagni all'ecosistema Life Sciences italiano, nel contesto del Lazio quale hub farmaceutico di rilievo europeo per capacità produttiva, competenze, investimenti ed export.