Scienza, Lacarbonara (La Sapienza): "Anche il meteo sarà controllabile", da lunedì il dibattito

La conferenza internazionale di Dinamica Non Lineare Nodycon 2023 torna a Roma, alla sua terza edizione, da lunedì 19 a giovedì 22 giugno sia in presenza che online. Organizzata dall'Università degli studi di Roma, La Sapienza, in collaborazione con Nodys, 'Associazione scientifica internazionale di dinamica non lineare', analizzerà il mondo di fenomeni complessi come il meteo, la dinamica di strutture sia terrestri che spaziali, che nel prossimo futuro "oltre ad essere prevedibili grazie alle teorie ed ai modelli più avanzati che sfruttano grandi quantità di informazioni, saranno anche potenzialmente controllabili. Un paradigma questo che si applicherà anche ad alcuni aspetti delle dinamiche sociali", spiega all'Adnkronos Walter Lacarbonara, professore ordinario di Scienza delle Costruzioni a La Sapienza e Direttore della Rivista scientifica di Spinger Nature 'Nonlinear Dynamics'

Ricco il programma scientifico e culturale della Conferenza, ospitata in sessione plenaria nella Basilica di S. Pietro in Vincoli il 19 giugno dalle 8.30 alle 13, che racconta il potenziale ed imminente cambio di passo della ricerca attraverso promettenti nuovi approcci per il controllo degli eventi estremi, cosidetti perché caratterizzati da intensità eccezionale ed un tempo giudicati imprevedibili. Keynote plenarie e presentazioni orali esploreranno una vasta gamma di studi, tra cui dinamiche multi-scala, metamateriali, strutture adattive e multifunzionali, micro-nano strutture, studi sperimentali, tecniche computazionali avanzate, identificazione di sistemi non lineari, approcci data-driven e di Intelligenza artificiale. Pubblicati da Springer Nature nella collana 'Advances in Nonlinear Dynamics' e nella rivista 'Nonlinear Dynamics', gli atti della conferenza coprono anche ambiti multi-disciplinari come l'interazione uomo-macchina, le dinamiche degli ecosistemi, la modellazione di eventi estremi e la crittografia basata sul caos destinata alla trasmissione sicura dei dati.

Tra gli interventi plenari, il Professor Takemasa Miyoshi del Riken Center for Computational Science (Kobe, Giappone) propone un originale cambiamento di paradigma nella previsione numerica del tempo, utilizzando il caos per controllare i fenomeni meteorologici estremi. Date le intrinseche caratteristiche caotiche dei sistemi meteorologici, anche piccole differenze possono infatti causare variazioni sostanziali, effetto noto come 'butterfly effect'. I ricercatori hanno scoperto come si possa sfruttare questa intrinseca sensibilità alle interferenze per un potenziale controllo efficace dei fenomeni. Temi su cui si confronteranno i massimi esperti internazionali da lunedì prossimo.