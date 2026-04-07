Sicurezza stretto di Hormuz, telefonata Meloni-Starmer

L’impatto sulla stabilità geopolitica e sui mercati energetici mondiali connessi alla crisi in Medio Oriente e alla chiusura dello stretto di Hormuz, al centro di un colloquio telefonico tra il Premier Meloni e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Durante il dialogo, i due leader hanno espresso la comune preoccupazione per gli attacchi e le minacce alla sicurezza dei partner dell’area, confermando la centralità strategica di una stretta e costante collaborazione con i Paesi del Golfo. Sulla sicurezza dello stretto di Hormuz, Meloni e Starmer hanno sottolineato l’interesse alla tutela della libertà di navigazione, concordando sulla necessità di proseguire nell’impegno verso una de-escalation anche al fine di garantire la sicurezza delle rotte commerciali nell’area.

Il comunicato del Governo