Sicurezza sui luoghi di lavoro e scuola al centro della riunione del Cdm

Mercoledì 30 aprile a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri che ha visto, in apertura, un intervento del Presidente Meloni sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro con l’annuncio dello stanziamento di nuovi fondi, specie per la formazione dei lavoratori e la conoscenza di queste tematiche tra i giovani. Successivamente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha svolto un’informativa sullo stato della sicurezza dei luoghi di lavoro, evidenziando, tra l’altro, le attività intraprese nell’ultimo biennio dal Governo in termini di rafforzamento delle regole in termini di salute e sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento e la maggiore efficacia dei controlli, la tutela dei lavoratori, il contrasto al lavoro sommerso, l’investimento nella prevenzione e l’istituzione di sistemi come la patente a crediti per il settore edile. Un focus particolare del Cdm è stato dedicato al settore della scuola e dell’istruzione con quattro diversi provvedimenti, tra cui segnaliamo: l’approvazione di un disegno di legge che ha l’obiettivo di garantire il consenso informato da parte delle famiglie in merito allo svolgimento di attività di educazione sessuale; l’approvazione di un disegno di legge che mira a rafforzare la tutela del personale scolastico con riferimento al fenomeno delle aggressioni fisiche, introducendo l’arresto in caso di flagranza di reato nel caso di lesioni personali.

Link: Comunicato stampa del Governo