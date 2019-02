Bankitalia, Tria: "Indipendenza va difesa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

L'affermazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria "sulla difesa dell'indipendenza della Banca d'Italia è prettamente istituzionale, ovvia e persino banale. Le parole del ministro non sono indirizzate contro nessuno". E' quanto precisa all'Adnkronos la portavoce del ministro dell'Economia, spiegando che gli stessi trattati internazionali prevedono "l'indipendenza della Banca d'Italia". Tria in precedenza aveva dichiarato che l'indipendenza di via Nazionale "va difesa. Mi sono già espresso".

