Arena e Jacuzzi insieme per lanciare una linea di abbigliamento hi-tech da piscina

Milano, 9 aprile 2019 – Nello spazio espositivo allestito in pieno centro a Milano, zona Brera, Jacuzzi e Arena annunciano la loro partnership volta ad offrire le migliori prestazioni in acqua con la capsule collection “arena per Jacuzzi”, ideata per essere una linea completa di abbigliamento da piscina.

Jacuzzi® ha da poco presentato le piscine SwimSpa, progettate per il nuoto controcorrente che consentono ad appassionati e professionisti di nuotare esattamente come in un ambiente regolamentare. Una soluzione ideale per allenarsi in acqua al fine di mantenere o ritrovare la propria forma fisica. A testare questo nuovo metodo di allenamento in un pomeriggio primaverile in pieno centro a Milano, Nicolò Martinenghi campione mondiale juniores 50 e 100 metri rana.

I prodotti della linea arena per Jacuzzi ® saranno distribuiti presso i dealer dell’azienda ed acquistabili anche online su Jacuzzi.direct.it.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha spiegato come è nata la collaborazione tra i due grandi marchi: “A farci incontrare è stata la passione per l’acqua, il benessere e l’attività fisica. Jacuzzi e Arena sono aziende di respiro internazionale, quindi è stato semplice trovare un punto d’incontro collegato al mondo del fitness e del benessere, questo è stato il primo passo per partire con la nostra partnership. La swimspa che presentiamo in questi giorni è un prodotto pensato per il nuoto anche come allenamento intensivo. Altro punto d’incontro è stato la capsule collection, grazie alla passione di entrambi per l’elemento acquatico. Non è la prima volta che Jacuzzi si lega al mondo dello sport, nello sci è stata partner in diverse tappe della Coppa del Mondo, ora parliamo del mondo del nuoto e lo facciamo soprattutto nella cura dei dettagli”.

“Quando si è presentata l’occasione di collaborare con Jacuzzi per promuovere attività fisica portando il nuoto ‘a casa tua’ non ci abbiamo pensato due volte – ha evidenziato Giovanni Ciampaglia, Marketing Director di arena - a legarci è la passione di far star bene le persone grazie alla tecnologia, creando nuove occasioni per invogliare la gente a fare attività fisica.

In tutto questo il design nell’abbigliamento con cui si sta bene e ci si sente meglio diventa un elemento fondamentale in quello che facciamo: ispirare le persone a compiere un vero e proprio viaggio verso una versione migliore di sé stessi. Come azienda siamo impegnati nel promuovere lo sport con le sponsorizzazioni, e continueremo a farlo con i massimi atleti in tutto il mondo, perchè è un modo per ispirare i ragazzi a fare attività fisica, in questo caso, a fare nuoto”.