Bioscience Genomics vince l'IMSA 2019 (Foto Aracne)

Bioscience Genomics vince l’Italian Master Startup Award 2019. il riconoscimento promosso da PniCube che dal 2007 premia le startup del circuito che stanno ottenendo le migliori performance sui mercati. Lo spin-off dell'Università di Roma 'Tor Vergata', fondato nel 2014 e che offre servizi nel campo della genomica, si è aggiudicato questa mattina la 13° edizione del Premio destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica.

L'Italian Master Startup Award, promosso dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PniCube, è stato organizzato quest'anno dall’Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', attraverso il Center for Teleinfrastructure, sede operativa della StartCup Lazio, con la collaborazione della Fondazione Inuit e del main partner Almaviva. Il Master è l'unico premio su base nazionale che va a riconoscere gli effettivi risultati conseguiti dalle startup nate dalla ricerca accademica nei loro primi anni di vita, creando così un ponte con il mondo degli investitori.

la startup vincitrice Bioscience Genomics, sfruttando le più recenti tecnologie di sequenziamento di nuova generazione, analizza il Dna libero circolante, sia per la valutazione di eventuali anomalie del feto nel corso di una gravidanza, sia per la valutazione di mutazioni somatiche per la prevenzione oncologica. Il team, composto da 15 persone, tra cui 10 biologi, è guidato a Roma dalla Branch Manager Alessandra Tacconelli. "Ampliare il mercato verso l’estero, trovare nuove metodologie per la prevenzione oncologica e individuare nuove aree di applicazione per il sequenziamento di nuova generazione sono le nostre prossime sfide" ha detto Tacconelli.