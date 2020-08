Trimestrali Usa non scaldano le Borse, Piazza Affari chiude negativa

Sulle Borse europee oggi ha prevalso il segno meno e Piazza Affari ha chiuso in ribasso dello 0,56% con l’indice FTSE Mib tornato a 22.079,38 punti. Nel frattempo a Wall Street si è entrati nel vivo della stagione delle trimestrali, dopo le grandi banche d’affari (oggi hanno pubblicato Bank of America e BNY Mellon) sono attesi i conti di alcune big della tecnologia fra cui eBay, Netflix e IBM. Tornando a Piazza Affari maglia nera del listino oggi assegnata a Tenaris (-3,83%), mentre Enel si distingue in positivo con un +0,96%. Stasera attesa per il Beige Book della Federal Reserve americana.

In collaborazione con Money.it