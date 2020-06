Greta: "Cop25 un fallimento ma non ci arrendiamo"

Greta Thunberg (Afp)

"Non ci arrendiamo, abbiamo appena iniziato". Greta Thunberg reagisce così al sostanziale fallimento della Cop25. A Madrid, non è stata raggiunta un'intesa sull'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, relativo al mercato del carbonio. "Sembra che la Cop25 a Madrid stia andando in pezzi. La scienza è chiara, ma la scienza viene ignorata", twitta l'attivista svedese. "Qualsiasi cosa accada, noi non molleremo mai. Abbiamo appena cominciato", aggiunge.