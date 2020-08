Milleproroghe, emendamento per assumere 1600 ricercatori

(Foto Fotogramma)

''Assicurare l'assunzione di 1.600 ricercatori''. La misura è contenuta nella bozza di un emendamento al decreto legge milleproroghe, che dovrebbe essere presentato dal governo. La proposta emendativa, si legge nella relazione illustrativa, ''mira a prorogare, per l’anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022, le misure di sostegno per l’accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale''.