Digitale, caselle Pec salgono a circa 11 milioni

Dati Pec Agid 2019 (Foto ARUBA)

(di Andreana d'Aquino)-

Crescono a circa 11 milioni le caselle di Posta Elettronica Certificata aperte nell'ultimo anno, con un incremento di quasi un milione rispetto all'anno precedente. Stando ai dati pubblicati dall'Agid, nel periodo novembre-dicembre 2019 le caselle di Pec rilevate in Italia sono state esattamente 10.835.317, in crescita rispetto alle 9.837.062 rilevate nello stesso periodo del 2018.

Dalle statistiche pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, inoltre, in crescita è anche il numero di messaggi Pec scambiati e pari, sempre nel bimestre novembre-dicembre 2019 a 408.485.733, rispetto ai 347.853.176. Per entrare più in dettaglio sulla crescita dell'uso della Pec in Italia, i messaggi scambiati lo scorso anno sono stati circa a 2 miliardi e 380 milioni e da questo dato, ne emerge un altro ancor più impressionante, ossia una media di più di 6,5 milioni di messaggi Pec scambiati al giorno.

Stando poi ai dati interni forniti da Aruba, che gestisce circa il 60% delle Pec nel nostro Paese e pari a 6,7 milioni di caselle di Posta elettronica certificata, la digital transformation vede al primo posto i privati rispetto alle aziende, ai professionisti e alla Pubblica Amministrazione con un incremento del 4% rispetto al 2018. Secondo il player digitale, nel 2019 i principali titolari di caselle Aruba Pec sono stati proprio i soggetti che non avevano l’obbligo legale di usarla, ossia i privati nel 43% dei casi, seguiti dalle ditte individuali (25%), dalle aziende (25%) e dai liberi professionisti (7%).

Secondo gli scenari d’uso degli utilizzatori di Pec, Aruba rileva nella propria platea che per il 57,4% si tratta di comunicazioni di lavoro ma per un ingente 30,9% le comunicazioni sono di tipo privato, quali ad esempio la partecipazione a concorsi pubblici, le comunicazioni inerenti supplenze scolastiche, la sottoscrizione di contratti o disdette. Tra i principali utilizzi rilevati da Aruba, il 25,8% utilizza la Pec per comunicare con la Pubblica Amministrazione, mentre il 9.8% per comunicare con aziende. Nel 7,2% dei casi si utilizza la Pec per partecipare a bandi, gare d’appalto e concorsi; nel 9.1% per la ricezione di fatture elettroniche.