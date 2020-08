Fase 2, Fedriga: "Riaperture? Pronti ad andare in autonomia"

(Afp)

Siamo pronti ad andare in autonomia: se dal governo "non c'è risposta noi dobbiamo ovviamente prendere delle decisioni di carattere autonomo. La leale collaborazione è venuta meno dal governo, non dalle regioni". Così Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital, in merito all'incontro di oggi tra governo e regioni e all'ipotesi delle riaperture su base regionale.

La proposta delle regioni, spiega Fedriga, "era di ipotizzare da oggi una riapertura del commercio al dettaglio e dal 18 invece le altre attività". Ad una richiesta ufficiale "il governo non ha dato una risposta. Trovo dannoso prorogare senza motivo alcune attività". La nostra proposta "era una strategia di buonsenso, che non voleva sfidare nessuno ma dare risposte al Paese" spiega Fedriga che aggiunge: "oggi che si può riaprire in sicurezza si va a rilento".

Su come poter andare vacanza e, in particolare in spiaggia, "mi auguro che ci siano regole applicabili. Confrontandosi con il mondo produttivo, ci potrebbero essere misure di buonsenso che non facciano diventare la spiaggia una prigione". Preoccupa meno la montagna: "più adatta a questo tipo di pandemia, perché c'è più isolamento", dice Fedriga.

Quanto al Mes, "ho paura di questo strumento. Quando lo abbiamo conosciuto, con la Grecia, ha avuto un effetto devastante. Non si possono fare valutazioni su qualcosa che si conosce poco. Non ci sono certezze assolute con il Mes. Non c'è ancora nulla di scritto". "Cosa vuol dire ci sarà un controllo particolare? Per noi la soluzione è la banca centrale europea" conclude Fedriga.