Romiti, il cordoglio dell'Adnkronos: "Addio a un grande dell'industria"

Adnkronos

"Un altro grande se ne va. Addio a Cesare Romiti, al quale mi lega un'antica e profonda amicizia. L'Adnkronos lo ricorda con affetto e commozione". Così l'editore dell'Adnkronos, Pippo Marra, commemora il manager morto a Milano.

"Protagonista di primo piano del capitalismo e dell'industria italiana, uomo pragmatico eppure curioso e geniale, Cesare Romiti, nella sua lunga e densa esperienza di vita, ha saputo affrontare con coraggio e determinazione tutte le sfide che il tempo gli ha posto di fronte, anche quelle umanamente più difficili, come la tragica stagione del terrorismo nelle fabbriche - ricorda Marra - Si è sempre rimesso in gioco, fino all'ultimo, con l'importante esperienza della Fondazione Italia-Cina, che fondò nel 2003 e di cui è stato presidente fino al 2018. Un uomo come pochi, che non possiamo non rimpiangere".