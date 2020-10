Toti: "Salone Genova simbolo, mondo produttivo non si ferma neppure con covid"

Giovanni Toti (Fotogramma)

"Il salone di Genova suo malgrado per la seconda volta è diventato un simbilo, eravamo qua nell'estate del 2018 subito dopo il crollo del Morandi, per dire che Genova la Liguria non si sarebbero fermate sebbene attonite. Ora siamo qua per la seconda volta a dire che il mondo produttivo, i porti, non si fermano neppure di fronte al covid e all'emergenza".

Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del suo intervento alla cerimonia inaugurale del Salone Nautico di Genova.