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06 luglio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Piano Casa approvato definitivamente dal Senato

- Dichiarazione deterrenza e difesa NATO: al via l’esame in Commissione Affari esteri

- Industrial Accelerator Act dell’UE, la proposta avanza in Commissione del Senato

- Dal Cdm via libera ai provvedimenti su bilancio dello Stato ed economia sociale

- Piano Mattei per l’Africa, trasmessa al Parlamento la terza relazione

- Approvato il Piano del Mare 2026-2028

- Congresso UIL, Meloni: “Salari, sicurezza e IA, così cambia il lavoro”

- Crosetto riferisce alla Camera su uso basi italiane per guerra Iran

- Artico, Crosetto: “Rafforzare l’azione dell’Ue e il coordinamento con la NATO”

- Ukraine Recovery Conference 2026: l’Italia partecipa alla cerimonia di firma dello European Flagship Fund

- Export, Tajani: “Verso quota 700 miliardi grazie alla diversificazione dei mercati”

- L’agenda del premier Giorgia Meloni

- Gli eventi in agenda

Riproduzione riservata
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