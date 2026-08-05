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05 agosto 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

· Legge elettorale, cosa può succedere nel passaggio al Senato

· Verso le elezioni politiche, le ipotesi per la fine della legislatura

· Lo stato di salute dei partiti, gli ultimi sondaggi

· Centrosinistra, la partita per la leadership e l’allargamento al centro

· Centrodestra, il nodo Vannacci e le scelte strategiche

· Verso le amministrative nelle grandi città, le scelte dei candidati

· La guerra in Iran, gli equilibri geopolitici e i potenziali impatti economici

· Ceuta tra crisi migratoria, guerra ibrida e tensioni diplomatiche

· Fondi Safe, la scelta italiana tra difesa europea e prudenza di bilancio

· Come va l’economia italiana? Gli ultimi dati

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Legge elettorale Elezioni politiche Partiti politici Centrosinistra Centrodestra Amministrative
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