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04 agosto 2026 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Prima approvazione per il Decreto Giustizia e Patto UE su migrazione e asilo

- Missioni internazionali: la Camera approva proroga e nuovi interventi

- Avanza in Commissione l’esame del regolamento Ue su capacità industriale e decarbonizzazione

- AI Act, prosegue l’esame del decreto attuativo con il via libera in diverse Commissioni

- Esportazioni di armi verso Israele: il Governo ribadisce lo stop a nuove autorizzazioni

- Il Governo tira dritto sul federalismo fiscale

- Consiglio dei ministri, via libera al nuovo decreto su carburanti e Ilva

- Difesa europea, Crosetto sollecita una maggiore integrazione europea

- Medio Oriente, Tajani ribadisce il sostegno italiano alla soluzione dei due Stati

- Il Ministro Tajani conferma l’impegno nelle missioni internazionali e l’esame delle risorse SAFE entro l’anno

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Decreto Giustizia Patto UE migrazione e asilo federalismo fiscale carburanti Ilva
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