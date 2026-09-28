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28 settembre 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Nucleare, approvato definitivamente dal Senato il Ddl delega al Governo

- Via libera definitivo del Senato al Decreto Carburanti-Ilva

- Legge elettorale alla terza fase d’esame: 63 emendamenti presentati

- Presentata al Senato la relazione annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti

- Giorgetti alla Camera: “Conti e crescita, Italia sulla traiettoria prevista”

- Crosetto alla Camera: trasparenza sulla presenza militare in Arabia Saudita

- Dal Cdm nuove misure per scuola, giustizia e diesel Euro5

- Pnrr al traguardo: via libera alla decima rata da 28,4 miliardi di euro

- Rientrano le navi Rimini e Crotone impegnate nella missione Aspides

- Difesa europea, Crosetto: servono velocità decisionale e capacità operative

- Tajani all’ONU: pace, diplomazia e multilateralismo al centro dell’azione italiana

- G7, appello per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso

- Italia e USA firmano il Memorandum sui minerali critici

- L’agenda del premier

- Gli eventi in agenda

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Ddl delega al Governo Decreto Carburanti Ilva Legge elettorale Pnrr
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