Sondaggi politici: Lega e Pd in calo, sale Fratelli d'Italia

Lega e Partito Democratico scendono e Fratelli d'Italia si avvicina. E' quanto emerge dal sondaggio politico realizzato da Index Research per la trasmissione 'Piazza Pulita' su La7.

Secondo le intenzioni di voto la Lega è al 21% (in calo dello 0,3%) seguita dal Pd, stimato al 19,5% (pure in discesa dello 0,5%). I partiti guidati da Matteo Salvini ed Enrico Letta sono tallonati da Fdi di Giorgia Meloni (18,5%) , in crescita dello 0,5%, e dai Cinque stelle (16,2%). Forza Italia si attesta al 6,7% e cala dello 0,1% rispetto al 13 maggio, mentre Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,5% così come Si al 2,8%. Italia Viva di Matteo Renzi, invece, va giù all'1,9%, registrando un -0,1%.

Il gradimento personale di Mario Draghi vola al 60% ad oggi, giusto due punti percentuali in più rispetto a una settimana fa, mentre la fiducia nel suo governo sale dell'1,7%, passando dal 44,3 al 46%, sempre nello stesso periodo.