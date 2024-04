Desario (Adnkronos): "Transizione ecologica vada di pari passo con l’economia”

“La sostenibilità è un tema che si intreccia sempre più con la nostra vita di tutti i giorni. Ne abbiamo parlato in questo convegno alla vigilia delle elezioni europee, dove l’Europa e il nostro governo dovranno cercare una politica che ci permetta di gestire la transizione ecologica, che deve andare di pari passo e non in contrasto con l’economia, creando una competizione virtuosa, trasparente e duratura”. Questo il commento del direttore dell’Adnkronos Davide Desario, intervenuto a margine dell’evento ‘Le nuove strade della sostenibilità’, l’appuntamento del format Adnkronos Q&A, svoltosi al Palazzo dell’Informazione a Roma.