Sostenibilità, Lollobrigida: "Investire oggi per le future generazioni"

“Una grande impresa che rappresenta parte della storia imprenditoriale italiana e che si colloca sul mercato internazionale ha un settore che considera strategico che è quello dell’agricoltura, investendo in un progetto che ha una visione di decenni. Troviamo in progetti di questa natura una visione simile alla nostra: non investire sull’oggi e basta ma investire oggi anche per le future generazioni perché è nostro dovere. Siamo contenti che anche i soggetti privati abbiamo lo stesso tipo di modello e visione”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, a margine dell’evento di presentazione Generali Act4Green - Oasi Gregorina.