Moda e ambiente, arriva la pelle sostenibile

A causa degli elevati costi di filiera, in particolare quelli ambientali, il settore della moda ha attirato su di sé molte critiche, soprattutto da parte dei settori dell’opinione pubblica più attenti alle esigenze del Pianeta. La svolta arriva dall’Inghilterra, dove gli esperti dell’Imperial College di Londra avrebbero individuato un metodo per produrre pelle in modo sostenibile. È merito delle attività di alcuni batteri geneticamente modificati, che realizzano la sintesi del materiale a impatto zero. Lo studio è stato recentemente pubblicato su “Nature Biotechnology”.