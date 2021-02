Spallanzani, infermieri in festa per Ferruccio

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute)

Ferruccio, 81 anni festeggiati in un letto del Reparto Centralizzato dell'ospedale Spallanzani di Roma, dove è ricoverato per Covid-19. C'è la torta di compleanno, c'è la candelina e non manca il 'Tanti auguri' intonato dagli infermieri Donatella Gargano e Stefania Costantino, con la coordinatrice Sabrina Fioroni. Angeli in camice, guanti e mascherina, bardati come vogliono le regole anti-contagio, che cantano e applaudono il loro paziente mentre lui sorride commosso dietro la maschera per l'ossigeno. Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive capitolino, posta su Facebook il video e commenta: "Orgoglioso di voi. Il servizio alla Persona nostro comandamento".

"Abbiamo degli infermieri speciali - dice Vaia all'Adnkronos Salute - Gli hanno fatto anche la torta. Perché l'umanizzazione non sia una parola vuota - chiosa il direttore dell'Inmi - ma una pratica quotidiana".