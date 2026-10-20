Alzheimer in Italia, una sfida alla sanità pubblica

Alzheimer, analisi Altems: "Priorità garantire diagnosi e cure omogenee"
Presentato alla Camera uno studio su 9 Regioni, 'programmare e organizzare il Ssn pensando alle nuove opportunità di diagnosi e cura'
Presentato alla Camera uno studio su 9 Regioni, 'programmare e organizzare il Ssn pensando alle nuove opportunità di diagnosi e cura'
'Assistenza su territorio frammentata, lavorare su capacità operativa'
'Non restituiscono ciò che è andato perduto, ma possono portare benefici'
"Dalle analisi che abbiamo effettuato con le Regioni è emerso che i sistemi più integrati sono quelli che hanno valorizzato un meccanismo organizzativo strutturato in termini di percorsi e Pdta - Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, elementi di presa in carico tra ospedale e territorio con...