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A Sabaudia il workshop istituzionale 'La politica del fare a tutela del bambino'

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Alimentazione: De Palo (Fondazione per la natalità), 'fare squadra'
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Alimentazione: De Palo (Fondazione per la natalità), 'fare squadra'

"Il tema della natalità ha fatto breccia, però c'è da lavorare, perché spesso si procede a compartimenti stagni e occasioni come questa rappresentano un modo per unire il mondo della sanità, delle imprese e dell'associazionismo per fare squadra e creare, così, un'alleanza senza la quale è inutile par...



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