Alimentazione, Programma Academy: istituzioni e pediatri fanno squadra per nutrizione dei bimbi
Assessore Muzio, ‘sviluppare progetti per far ripartire l’utilizzo dei tanti prodotti realizzati per l’infanzia’
Assessore Muzio, ‘sviluppare progetti per far ripartire l’utilizzo dei tanti prodotti realizzati per l’infanzia’
Promuovere un modello di alimentazione per l’infanzia ispirato ai principi della dieta mediterranea. Così Plasmon, storico marchio italiano dell’alimentazione per l’infanzia e oggi parte del Gruppo italiano NewPrinces, rinnova il proprio impegno a sostegno della filiera agroalimentare italiana e raff...
"In questi anni molte aziende stanno tornando a produrre in in Italia, affermando la qualità italiana nelle filiere. La realtà di Plasmon è importante perché si prende cura dei nostri bambini nel processo attraverso l'alimentazione per riuscire a garantire longevità e benessere per tutta la vita". Co...
"La ristorazione scolastica è di fondamentale importanza. Come Filiera Italia, insieme a Coldiretti, stiamo lavorando molto a livello europeo. Entro il 9 settembre verrà pubblicato un nuovo regolamento sul public procurement in cui abbiamo chiesto che la ristorazione scolastica non sia mai al massimo...
"Il tema della natalità ha fatto breccia, però c'è da lavorare, perché spesso si procede a compartimenti stagni e occasioni come questa rappresentano un modo per unire il mondo della sanità, delle imprese e dell'associazionismo per fare squadra e creare, così, un'alleanza senza la quale è inutile par...
"All'interno del Gruppo NewPrinces, Plasmon rappresenta un polo di eccellenza e l'unico polo italiano per la produzione di nutrizione per l'infanzia. Plasmon vanta, infatti, una tradizione lunga 100 anni e ha rappresentato la nutrizione per i più piccoli, per tante generazioni. Oggi stiamo investendo...
"La filiera deve scommettere in termini di rete, mettendo tutti nella possibilità di discutere rispetto a un processo che ci metta nella condizione non solo di produrre cibo di alta qualità, come già fanno i nostri agricoltori, ma di valorizzarlo e farlo percepire ai nostri bambini perché quella nutr...