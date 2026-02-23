La Crociera della Musica accende Sanremo 2026

Sanremo, Costa Crociere 'accende' festival con la Crociera della Musica e Max Pezzali
Costa Crociere rinnova la partnership con Sanremo e trasforma Costa Toscana in un palco sul mare,
Fuochi d’artificio e musica dei festival più recenti ad altissimo volume per l’inaugurazione di una delle location esterne della kermesse: il palco galleggiante ospitato sulla nave da crociera Costa Toscana, anche quest’anno in rada a Sanremo durante il festival. Sulla fiancata della nave una enorme ...
Dal 24 al 28 febbraio, a bordo della Costa Toscana, Max Pezzali si esibirà in cinque concerti a tema, diversi ogni sera. “Il mio sogno? Una crociera tutta mia”