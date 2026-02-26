Sanremo: Costa Crociere porta il Festival a bordo con la Crociera della musica

La rada della Città dei fiori si trasforma nel prolungamento del palcoscenico più famoso d'Italia. La partnership tra Costa Crociere e Il Festival di Sanremo si consolida e anno dopo anno, fa da ponte tra il mondo del viaggio, l'intrattenimento e l'anima del territorio ligure. Durante la settimana della kermesse, Costa Toscana non è solo spettatrice: partecipa, vibra e interagisce. Il battito di questa edizione ha il ritmo del pop più amato. Con il progetto "Max Forever - The Party Boat", la nave ospita una residency esclusiva firmata da Max Pezzali.