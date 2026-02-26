circle x black
Sanremo 2026: Muglia (Costa Crociere), 'a bordo residency di Max Pezzali'

26 febbraio 2026 | 17.02
La partnership con il Festival di Sanremo "è l'esempio perfetto di un'evoluzione: da brand di viaggi e vacanze, Costa si sta trasformando rapidamente in una piattaforma di brand entertainment. La novità di quest'anno è un format inedito: una residency. Avremo un artista di enorme rilievo, Max Pezzali, che si esibirà per cinque serate tematiche, ognuna delle quali accenderà un mondo diverso appartenente al suo immaginario. Per l'occasione, la nave si trasformerà: utilizzeremo la tecnologia e le diverse location di bordo per cambiarle volto ogni sera, portando meraviglia e sfruttando appieno tutte le opportunità che un asset come questo ci permette di offrire". Così Francesco Muglia, Chief Commercial Officer & Senior VP di Costa Crociere, ha commentato le novità a bordo di Costa Toscana studiate su misura per il Festival di Sanremo.

