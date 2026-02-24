circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Zanetti (Costa Crociere): "Sinergia con città valorizza il territorio"

L’Ad della compagnia, ‘Oltre il Festival, costruiamo esperienze iconiche che uniscono musica e turismo’

Sanremo, Zanetti (Costa Crociere):
24 febbraio 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La presenza di Costa Crociere a Sanremo è il risultato di una profonda e consolidata collaborazione con la città e con le istituzioni. Si tratta di una sinergia alla quale lavoriamo da anni e che riprende, anzi amplifica, il nostro consueto approccio con le destinazioni che visitiamo: costruire insieme esperienze e momenti che valorizzino le specificità e l'unicità del territorio. In questo caso, Sanremo è evidentemente legata alla musica e al Festival, con tutte le necessità e le opportunità che ne derivano per i nostri ospiti” nel contesto locale. Così Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, sottolineando come l’impegno della compagnia “si concretizza anche negli eventi organizzati tra il palco e la città: momenti studiati per offrire a crocieristi, turisti e residenti una cornice che anticipi e accompagni le fasi del Festival, rendendo il tutto ancora più iconico”.

Quest’anno, la partnership - ormai quinquennale - ha toccato anche il fronte della solidarietà con quella che Zanetti definisce una vera e propria ‘chicca’: la collaborazione con l’ospedale e la Fondazione Gaslini di Genova. “Abbiamo ospitato a bordo una cena di gala con lo scopo di raccogliere fondi”, ha ricordato l'amministratore delegato, sottolineando l’importanza di coinvolgere il sociale in un momento di apertura del Festival. Un’iniziativa volta a valorizzare “le eccellenze del territorio ligure che portano benefici a tutto il sistema sanitario italiano e oltre”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Costa Crociere solidarietà
Vedi anche
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza