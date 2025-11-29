circle x black
A 'Ballando con le stelle', Barbara D’Urso e Andrea Delogu pronte a contendersi la vittoria

L'incognita sul ritorno della Fialdini potrebbe cambiare tutto: il pronostico degli esperti Sisal

(Fotogramma)
(Fotogramma)
29 novembre 2025 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Colpi di scena, tensioni e una pista che non smette di infiammarsi: il cast di Ballando con le Stelle si muove a un ritmo sempre più dinamico e sorprendente. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini, concorrente che fino alla scorsa settimana è stata la grande favorita per la vittoria finale, come cambiano i giochi?

Gli esperti Sisal vedono in Barbara D’Urso e Andrea Delogu, appaiate in quota 2,50, le principali candidate al trionfo. I rumor su un possibile addio da parte della conduttrice napoletana a causa delle divergenze con Selvaggia Lucarelli sono tanti, ma dopo la vittoria dell’ultima puntata e la scalata verso la vetta la D’Urso sembrerebbe tutt’altro che pronta ad abbandonare la scena. Attenzione però perché il ritorno di Francesca Fialdini è ancora una possibilità anche se al momento su Sisal.it non cambierebbe le carte in tavola. La giornalista è infatti offerta a 3,50.

Alle loro spalle a giocarsi il ruolo di underdog ci sono Fabio Fognini, dato a 6,00 che continua a stupire e a raccogliere consensi per carisma e progressi in pista, Martina Colombari a 12,00 e Filippo Magnini a 16,00. Tutti chiamati a una performance brillante per provare a sovvertire la scena.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ballando con le stelle ritorno Francesca Fialdini Barbara D'Urso Andrea Delogu
