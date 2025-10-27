circle x black
Cerca nel sito
 

A Igor Righetti il 'Premio Annuario del cinema news' per la regia del suo 'Alberto Sordi secret'

Il docufilm ha ricevuto finora 18 riconoscimenti internazionali dagli Stati Uniti all’Asia, il 30 e 31 ottobre sarà proiettato al cinema Azzurro Scipioni di Roma

Igor Righetti
Igor Righetti
27 ottobre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua il successo del docufilm internazionale 'Alberto Sordi secret', scritto e diretto da suo cugino, il giornalista e conduttore Igor Righetti. Durante la Festa del cinema di Roma, Righetti ha ricevuto il 'Premio dell'Annuario del cinema news' per la regia e la sceneggiatura dell'opera, il primo e unico progetto a esplorare la vita privata del grande attore. Il riconoscimento, giunto all'ottava edizione con la direzione di Elettra Ferraù ed Emanuele Masini, è stato consegnato nello spazio Roma Lazio Film Commission durante un evento condotto da Francesca Piggianelli. Questo premio si aggiunge a un palmarès che conta già 18 riconoscimenti internazionali, dagli Stati Uniti all'Asia, passando per l'Australia e l'Europa, e segue la presentazione-omaggio al Senato della Repubblica ei premi 'Anna Magnani' e 'Ischia Global Film & Music Festival'.

A seguito delle numerose richieste pervenute alla produzione e al regista, è stato deciso di riportare eccezionalmente il docufilm sul grande schermo. Le proiezioni si terranno a Roma presso lo storico cinema d'essai Azzurro Scipioni nelle serate di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, alle ore 20:30. Come confermato dalla programmazione ufficiale del cinema, il regista Igor Righetti sarà presente in sala in entrambe le date per incontrare il pubblico. Le prevendite sono già attive sul sito ufficiale www.azzurroscipioni.it. L'opera, disponibile anche in inglese e spagnolo, è prodotta da Massimiliano Filippini (CameraWorks) ed è tratta dal libro campione di vendite 'Alberto Sordi segreto' (Rubbettino editore), scritto dallo stesso Righetti e giunto alla 12esima ristampa. Il docufilm intreccia una parte filmica in bianco e nero, ambientata negli Anni Venti e Trenta, con le testimonianze di parenti e amici illustri, tra cui Pupi Avati, Patrizia de Blanck, Maurizio Mattioli, Rosanna Vaudetti, Enzo Salvi e la nipote di Totò, Elena de Curtis.

Con la voce narrante di Dado Coletti e arricchito da immagini e audio esclusivi dell'Istituto Luce e dagli album di famiglia, 'Alberto Sordi secret' svela aspetti inediti dell'Alberto nazionale: il rapporto conflittuale con il padre, gli amori mai svelati, la gelosia per i suoi beni, la dedizione totale alla professione e il motivo per cui non sopportava di essere chiamato 'Albertone'. Un ritratto intimo e autentico, in cui nulla è finzione, ma tutto ripercorre la vita reale e sconosciuta di una delle più grandi icone del cinema italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alberto Sordi secret Premio Annuario del cinema news docufilm Festa del cinema di Roma
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza